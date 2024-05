Picchia e violenta l'ex fidanzata, arrestato

Nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura di Genova, un genovese di 33 anni per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti. Le indagini erano scattate dopo l'intervento di una volante nell'abitazione di una ragazza che aveva denunciato di essere stata poco prima aggredita dall'ex fidanzato, che oltre a averle causato evidenti lesioni l'aveva violentata e infine derubata del cellulare.

Grazie anche al successivo e protetto ascolto da parte degli agenti della Squadra Mobile di tutti gli altri episodi che la ragazza aveva subito nel corso dei tre anni di relazione con l'uomo la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell'uomo. Il provvedimento è stato eseguito dagli investigatori della terza sezione della Squadra Mobile ieri, dopo aver rintracciato in un quartiere del ponente di Genova l'indagato.

L'uomo si trova ora presso la casa circondariale di Genova Pontedecimo.



