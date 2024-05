Pd denuncia medico a Ordine 'chiede voto a pazienti'

Il Pd di Sanremo ha denunciato all'Ordine dei medici l'oncologo Claudio Battaglia, candidato consigliere nella lista che appoggia la candidatura a sindaco del centrodestra Gianni Rolando, perché avrebbe violato i principi deontologici chiedendo il voto alle proprie pazienti.

"È emerso che il dottor Battaglia ha inviato una lettera alle sue pazienti chiedendo il consenso elettorale - si legge in una nota - facendo leva sul fatto che in passato le ha curate dopo la diagnosi di tumore. Allo scopo, il medico ha certamente utilizzato dati anagrafici delle pazienti raccolti per motivi di cura e non certo per scopi di pubblicità elettorale". Secondo il Pd "questo atteggiamento è non solo inaccettabile, ma anche profondamente contrario ai principi etici che dovrebbero guidare la professione medica". Per questo motivo viene chiesto all'ordine dei Medici di "intervenire per valutare la condotta del dottor Battaglia e prendere i provvedimenti disciplinari necessari, che non si limitino a un richiamo formale" e alla lista "di prendere le distanze da questo comportamento inaccettabile e di considerare seriamente la posizione del dottor Battaglia nella sua lista".

"La lettera inviata ad alcune signore, operate dal sottoscritto - ha risposto Battaglia - è un messaggio personale destinato solo a loro e ai loro familiari. Fa riferimento a un triste momento ma anche a un risultato che, grazie alla attuale professionalità e competenza in oltre il 90% dei casi comporta la guarigione. La richiesta di avere fiducia per la mia candidatura si basa anche sul dato oggettivo della 'buona pratica' applicata alla malattia e, con l'impegno per Sanremo della stessa buona pratica anche in altri settori".



