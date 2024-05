Proteste tutela fabbrica, condannati cinque lavoratori Ansaldo

La giudice Silvia Carpanini ha condannato cinque operai di Ansaldo Energia per le manifestazioni dell'ottobre del 2022 con il blocco del centro città e l'occupazione dell'aeroporto di Genova. Le proteste erano state organizzate per chiedere la ricapitalizzazione dell'azienda che rischiava il fallimento in assenza dell'intervento del Governo. Tredici lavoratori erano finiti a processo con accuse a vario titolo di reati come blocco stradale, accensione di fumogeni, interruzione di pubblico servizio, minacce, danneggiamento, incendio, oltre che per le lesioni a due poliziotti che sono stati però nel frattempo stati risarciti. Assolti i tre portuali che avevano manifestato in solidarietà con i lavoratori di Ansaldo.

Tra i condannati, tutti a pene comprese tra 8 mesi e un anno e due mesi, c'e il coordinatore dell'rsu della Fiom Federico Grondona che commenta: "Riteniamo le condanne sproporzionate e per questo faremo ricorso in appello".



