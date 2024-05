Comunali, nel 20% dei Comuni genovesi un solo candidato sindaco

Nel 20% dei Comuni che andranno al voto l'8 e 9 giugno nella Città metropolitana di Genova ci sarà un solo candidato sindaco. Si tratta di 8 piccoli Comuni sui 39 alle urne: Bargagli, Borzonasca, Campomorone, Fontanigorda, Lorsica, Mezzanego, Montebruno e Savignone. È quanto emerge dall'elenco dei candidati sindaci e delle rispettive liste che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative, predisposto dalla Prefettura di Genova a conclusione di tutte le verifiche di competenza delle commissioni elettorali circondariali.

Per scongiurare il rischio di annullamento delle elezioni e della nomina di un commissario prefettizio, nei Comuni con meno di 15mila abitanti con ammessa e votata una sola lista sarà necessario raggiungere il quorum strutturale e funzionale, dovrà votare almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e l'unica lista dovrà ottenere un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti.

L'unico Comune genovese al voto sopra alla soglia dei 15mila abitanti è Rapallo dove si sfideranno cinque candidati sindaci: Armando Ezio Capurro sostenuto dalle liste 'Per Rapallo il gabbiano', 'Noi per Capurro', 'Progetto Rapallo 2024', 'Circolo via della Libertà', Andrea Carannante appoggiato da Unione Popolare e Libera Rapallo, Francesco Angiolini (Pdi-Partito Democratico e Scegliamo Rapallo), Elisabetta Ricci (Noi per Ricci sindaco, Con Bagnasco Forza Italia, Fratelli d'Italia) e Marco Casella (Udc-Libertas).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA