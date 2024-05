Toti, interrogato alla Spezia presidente Salone nautico Cecchi

E' stato interrogato in procura alla Spezia Saverio Cecchi, presidente (autosospeso) di Confindustria nautica, indagato per corruzione nell'ambito dell'indagine su Matteo Cozzani, ex sindaco di Portovenere e capo di gabinetto del governatore Giovanni Toti.

Cecchi e il direttore commerciale del Salone Nautico, Alessandro Campagna sono stati entrambi colpiti da una misura cautelare interdittiva che vieta loro di esercitare le rispettive attività. I magistrati spezzini, coordinati dal procuratore Antonio Patrono, indagano sul forte aumento di fondi pubblici a disposizione del Salone Nautico a partire dall'edizione 2022. Negli anni precedenti, infatti, la società organizzatrice I Saloni Nautici, di cui Cecchi è legale rappresentante, aveva ottenuto la somma di 400mila euro, totalmente a carico della Regione. Pochi mesi prima delle elezioni, invece, la giunta approvava una delibera che attingeva a finanziamenti europei per portare la somma complessiva a 730mila euro. In quei giorni, inoltre, era stata approvata approvata una legge regionale (una 'leggina', dice Cozzani nelle intercettazioni, attribuendosene il merito, ndr) che riconosceva la "strategicità" della manifestazione, ampliando grazie ai fondi Fesr lo stanziamento. La 'leggina' secondo gli inquirenti avrebbe favorito il fratello di Matteo Cozzani, imprenditore nel settore del packaging, che era riuscito a fornire tetrapack d'acqua al prezzo di 10mila euro al Salone nautico.



