Toti: Lc chiede dimissioni, si allarga fronte per le elezioni

Si allarga nel Consiglio regionale della Liguria il fronte dei partiti di opposizione che chiedono le dimissioni del presidente ligure Toti e della giunta dopo l'arresto. Anche Linea Condivisa chiede che venga sciolta l'assemblea e si vada a elezioni, come nei giorni scorsi avevano già fatto M5s, Pd e Lista Sansa.

"Toti si dimetta e si vada subito a elezioni. Ci sono due questioni che emergono dalle recenti vicende che vedono la Procura della Repubblica impegnata nell'applicazione di misure cautelari nei confronti del presidente Giovanni Toti, di Paolo Emilio Signorini e altri imprenditori e personalità del panorama genovese e ligure con l'accusa di corruzione: la prima di carattere giudiziario in cui la magistratura penale deve fare il proprio corso, senza che nessuno, come già successo, faccia inopportune illazioni sull'operato. La seconda di carattere politico in cui si evidenzia che la maggioranza in Consiglio Regionale sta perdendo i pezzi ormai da anni e gli eventi di questi giorni hanno definitivamente affossato politicamente la maggioranza e la Giunta Toti". Lo dichiarano il Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale Gianni Pastorino e la presidente di Linea Condivisa Rossella d'Acqui.

"Aldilà della questione giudiziaria, su cui nutriamo completa fiducia nella magistratura penale con la piena possibilità per gli imputati di difendersi, il problema resta solo ed esclusivamente politico. Riteniamo il passaggio del testimone e la consegna, ad interim, della guida della Regione al Vice presidente Piana inopportuna e inadeguata. Dalla netta vittoria del centrodestra in Liguria nel 2020 a oggi si è consumata la crisi di un sistema, passando prima dalla folle gestione della sanità in capo per due anni al presidente Toti, alle difficoltà nell'interpretare i bisogni del territorio (uno su tutti il caso del rigassificatore nel golfo di Vado). Per passare poi al rapporto complesso con le altre autonomie locali a una mancanza di chiarezza nei rapporti con imprenditoria e con il mondo economico genovese e ligure a cui aggiungiamo una mancanza di sobrietà nel rappresentare le istituzioni".

"Oggi Toti dice che lavorava per la Liguria, nel frattempo, se questa ambigua e precaria situazione dovesse perdurare mesi, le difficoltà di questa regione diventerebbero intollerabili.

Quindi lo ribadiamo, aldilà della questione giudiziaria, Toti deve dimettersi e bisogna andare a elezioni nel tempo più veloce possibile. Questa regione non ha bisogno di assestamenti di bilancio o leggi di bilancio precarie ma di un rilancio vero dal punto di visto sociale, economico e politico per poter uscire dalla situazione in cui ci sta lasciando questo governo di centrodestra. Per questo pensiamo necessario, da subito, un confronto serrato tra le forze politiche di sinistra, centrosinistra e progressiste per mettere in campo le miglior candidate e candidati e per delineare già da subito le necessità programmatiche per questa regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA