Una volta nella vita, debutto al Sociale

Nove attori-cantanti, dieci ballerini in scena per esaudire il sogno di Bruno Lauzi di realizzare un musical. Lauzi, negli ultimi anni di vita, ne aveva scritto il testo lasciando la composizione musicale a Gian Franco Reverberi. Quel progetto rimasto in un cassetto, ne è uscito ora e questa mattina nel corso di una conferenza stampa al teatro Sociale di Camogli se ne è annunciata la prima esecuzione il 31 maggio prossimo nel teatro del levante ligure con repliche nei due giorni successivi.

"Una volta nella vita", questo il titolo del musical, avrà la regia di Silvia Piccollo, le coreografie di Patrizia Genitoni e Maura Rizzo e i costumi di Anna Alunno. I protagonisti saranno tutti giovani, ma già professionisti: Mattia Baldacci, Andrea Benfante, Paolo Drago, Selene Gandini, Anna Giarrocco, Daniele Madeddu, Francesco Patanè, Laura Repetto, Lorenzo Satta e le ballerine ed i ballerini di Alacritas Danza. Il produttore esecutivo è Silvio Scardulla.

"Una volta nella vita" è un po' "Fame" e un po' "A Chorus Line", ma con in più l'ironia e il disincanto tipici di Lauzi. La vicenda racconta di un gruppo di giovani che, inseguendo il sogno di un futuro di successo nel mondo dello spettacolo, si ritrovano invece in un teatro abbandonato con un attore in disgrazia, una zingara, un imbroglione e un ladro. Ma niente è come sembra e tutti quei giovani attori, ballerini e cantanti, alla fine, avranno la loro occasione per "una volta nella vita".

"Il Teatro Sociale di Camogli - ha dichiarato il sovrintendente e direttore artistico del Teatro Giuseppe Acquaviva - non si è lasciato sfuggire l'opportunità di tenere a battesimo la prima messa in scena, fedele all'originale e con interpreti professionisti, del musical di Bruno Lauzi e Gian Franco Reverberi "Una volta nella vita". Per un teatro come il nostro, così radicato sul territorio, è quasi un dovere valorizzare l'opera di artisti liguri così importanti. Mi auguro che questo musical possa avere il successo di altri spettacoli che sono partiti da noi: pare che debuttare al Teatro Sociale di Camogli porti fortuna".



