Ex dirigente Polfer Calabria è il nuovo questore di Imperia

Andrea Nicola Lo Iacono, originario di Piazza Armerina (Enna), è il nuovo questore di Imperia. Come ultimo incarico è stato è stato dirigente del compartimento di polizia ferroviaria regionale della Calabria, a Reggio Calabria e oggi ha preso servizio nella questura di piazza Duomo. Subentra così a Giuseppe Felice Peritore, che ha assunto lo stesso incarico a Trapani. "Sono siciliano, sposato con una poliziotta e ho due figli universitari - ha detto, durante la presentazione -. Entrato in amministrazione come vice commissario, nel 1991, ho acquisito una variegata esperienza sia per la direzione degli uffici, sia sotto il profilo della mobilità sul territorio. Non conosco la provincia di Imperia, ma so che è abbastanza tranquilla, la questura è ben organizzata e i funzionari preparati e disponibili". Sulle problematiche più stringenti della zona, a partire dall'emergenza umanitaria dei migranti, fenomeno che caratterizza il confine da anni, ha commentato: "La situazione di Ventimiglia è migliorata, con una media dei respingimenti giornalieri che è passata da duecento a circa venti al giorno. Resta, comunque, la massima attenzione".

Altro fenomeno che caratterizza l'estremo Ponente della Liguria è quello che riguarda la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. "Ci sono servizi investigativi - commenta Lo Iacono - e l'attenzione è sempre molto alta. Si tratta comunque di un aspetto che seguiamo sempre con il coordinamento della procura competente".



