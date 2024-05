Genova ricorda la partenza dei Mille dallo scoglio di Quarto

Anche quest'anno Genova ha reso omaggio "ai 1089 uomini e una donna che si imbarcarono nell'impresa più importante del Risorgimento: la spedizione dei Mille, partita da Quarto, il 5 maggio del 1860, che portò all'unità d'Italia". Il Comune ha partecipato a una cerimonia allo scoglio di Quarto dove sono state deposte corone sotto il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi. Per il Comune ha partecipato l'assessore alle Tradizioni cittadine. Era presente anche il vicepresidente del Municipio IX Levante. "Anche quest'anno abbiamo celebrato la spedizione dei Mille, una tappa storica per il nostro Paese e per l'unità d'Italia - commenta l'assessore alle Tradizioni - Stiamo già lavorando per il prossimo anno, con iniziative che coinvolgeranno i giovani e che vedranno anche la partecipazione della Fanfara città dei mille.

È importante trasmettere alle future generazioni la memoria del passato e della storia che ha visto Genova protagonista, non solo per la partenza dei Mille e di Garibaldi da Quarto, ma anche per aver dato i natali a Mameli e Novaro che proprio nella nostra città hanno eseguito e cantato per la prima volta il "Canto degli italiani".



