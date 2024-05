La Spezia, imprese in crescita grazie all'industria

La provincia della Spezia chiude il primo trimestre 2024 con tassi di crescita delle imprese superiori alla media ligure, nazionale e del Nord Ovest. Sono 20.716 le imprese registrate al 31 marzo, in crescita di 105 unità rispetto al dato di dodici mesi prima (+0,5%). "Dopo due anni in cui il saldo del primo trimestre era stato caratterizzato dal segno meno, i dati del primo trimestre 2024 confermano il trend positivo per la provincia spezzina già evidenziato dall'analisi annuale", commenta il vicepresidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola. I settori in cui si concentra la crescita maggiore sono l'industria con +0,89%, le costruzioni con +0,35% e i servizi con +0,13%.

Contrazione nel commercio (-0,57%) e nell'agricoltura (-1,11%). "Analizzando la forma giuridica delle imprese - riprende Mazzola - si conferma il rafforzamento della struttura del sistema imprenditoriale spezzino già rilevato nel 2023: le società di capitali, che rappresentano il 31% delle imprese registrate, sono aumentate di ben 73 unità, dato a cui corrisponde un tasso di crescita dell'1,15%. Le imprese individuali, che rappresentano il 48% del totale delle imprese registrate in provincia della Spezia, sono invece aumentate di 39 unità, saldo che in termini di tasso di crescita si traduce in un +0,39%,". A livello comunale è il capoluogo la Spezia a guidare la crescita (+46 imprese) seguita da Riomaggiore (+18) e Sarzana (+17). Calo a Vezzano Ligure (-7), Brugnato e Luni (-6).



