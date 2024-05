Festival organistico internazionale torna a Genova dal 21 maggio

I cantori del coro della Cappella Sistina, l'organista spagnolo Javier Sáez Docón, il francese Johann Vexo, l'italiano Simone Vebber, il tiorbista Francesco Tomasi saranno i protagonisti della terza edizione del Festival organistico internazionale di Genova, 'Arte & Musica nelle chiese della Superba', ideato e organizzato dall'associazione culturale 'Rapallo Musica ETS' con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre.

Il cartellone, presentato in una conferenza stampa a Palazzo Tursi, prevede quattro concerti a ingresso libero in altrettante chiese della città dal 21 maggio all'11 giugno. Il programma unirà la possibilità di ascoltare il suono di alcuni degli organi storici di cui Genova è ricca, valorizzato da musicisti di fama internazionale, e di vivere il concerto immersi in luoghi che sono tesori d'arte e storia come la basilica di Santa Maria dell'Assunta a Carignano.

"È sempre un piacere come amministrazione comunale sostenere il Festival organistico internazionale di Genova proposto dall'associazione Rapallo Musica. - commenta l'assessore comunale alle Tradizioni Paola Bordilli - Giunti alla terza edizione, l'appuntamento si conferma un evento molto atteso che valorizza l'offerta culturale cittadina unendo arte, cultura e musica. Concerti particolarmente importanti vista la presenza di organisti di fama internazionale che si esibiranno facendo riscoprire le nostre chiese, i nostri organi e la magia della musica".



