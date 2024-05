Skymetro, depositato il ricorso di Legambiente-comitati

I comitati Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile hanno annunciato oggi di avere depositato, attraverso Legambiente nazionale e lo studio dell'avvocato genovese Lorenzo Barabino, il ricorso al Tar contro lo Skymetro, la metropolitana sopraelevata che dovrebbe attraversare la Val Bisagno da Brignole a Prato a Genova. Il ricorso chiede l'annullamento di tre atti amministrativi del Comune di Genova e della Regione Liguria con cui si sono approvati il progetto di fattibilità tecnico-economica, si è dichiarata la compatibilità ambientale al termine della Via, e si è dato via libera agli espropri. "L'elaborazione del ricorso è durata quasi due anni - scrivono dal comitato - le nostre critiche sono state confermate da importanti pareri critici di Istituzioni preposte alla salvaguardia dei territori nei loro diversi aspetti e all'analisi della bontà dei progetti di opere pubbliche, tra tutti, l'osservazione fortemente critica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ad oggi, dopo le integrazioni fornite dal Comune, non ha ancora emesso un parere, con o senza prescrizioni, sul progetto".

Secondo i ricorrenti sono 15 i vizi nel progetto: "Di tipo amministrativo, legati alle procedure di approvazione del progetto, e vizi tecnici, mancanze effettive del progetto, che ha gravi carenze e che non ha tenuto conto di molti aspetti sensibili del territorio" concludono.



