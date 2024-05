Inaugurato bypass nella variante dell'Aurelia alla Spezia

É stato inaugurato un bypass stradale vicino ai cantieri della variante dell'Aurelia alla Spezia nell'ambito di un investimento da 57 milioni che consentirà di bypassare la strada statale 330 e di proseguire con le fasi di realizzazione delle opere senza creare intralcio alla circolazione veicolare. La bretella, che comprende anche un tratto in viadotto, ha una lunghezza di 400 metri con due corsie da 2,75 metri, una per ogni senso di marcia.

Presenti all'inaugurazione il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, il dirigente Anas e commissario straordinario di governo Matteo Castiglioni, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e il sindaco della Spezia Pierluigi Pieracchini, che hanno svolto un sopralluogo nel cantiere della variante all'Aurelia per la viabilità d'accesso all'hub portuale della Spezia.

"Un grande passo avanti verso il completamento di un'opera strategica per tutti i cittadini della provincia, - lo definisce il sindaco Peracchini - che collegherà la Val di Vara e l'entroterra spezzino all'autostrada, alleggerendo il traffico nella nostra città".

L'intervento del bypass è inserito nel lotto 'A' della variante la cui fine dei lavori è prevista a marzo 2025. La variante, i cui lavori sono ripresi dopo la risoluzione contrattuale nei confronti dell'originario appaltatore e l'avvio delle procedure commissariali, si articola in altri due lotti di un valore complessivo di 155 milioni. La conclusione dei lavori della variante è prevista a dicembre 2025.

"Abbiamo verificato e confermato che i tre lotti della variante Aurelia di Spezia sono tutti operativi. - sottolinea Toti - Il primo sarà pronto entro la primavera del prossimo anno e gli altri due partiranno in parallelo: questo comporta un vantaggio strategico importantissimo per Spezia, che sta crescendo sia come economia sia per numero di abitanti, e con questa strada si arriverà anche al nuovo ospedale Felettino".





