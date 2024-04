Sanità: Gimbe, +108% over 65 liguri assistiti a casa nel 2023

I pazienti over 65 in assistenza domiciliare integrata nel 2023 in Liguria sono aumentati del 108% rispetto all'obiettivo stabilito dal Pnrr, passando da 17.475 a 18.940, sopra all'incremento medio nazionale del 101%.

Lo rileva un'analisi della Fondazione Gimbe sullo status di avanzamento del Pnrr per quanto concerne la 'Missione Salute' al primo trimestre 2024.

La Liguria si posiziona all'ottavo posto nella classifica delle Regioni italiane con un maggior incremento di pazienti anziani assistiti a casa, davanti a Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna, Campania e Sicilia, dietro a Trentino Alto Adige, Umbria, Puglia, Toscana, Piemonte, Molise e Lazio.

Con 529.761 nuovi over 65 assistiti a domicilio le Regioni hanno superato l'asticella fissata dal Pnrr a 526mila pazienti da prendere in carico, il 101% rispetto al target prefissato al 31 dicembre 2023.



