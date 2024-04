Uomo colpito da treno dentro galleria stazione Principe

Un uomo di circa 40 anni è stato colpito da un treno dentro la galleria della stazione di Genova Principe. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con l'automedica, e i vigili del fuoco. I pompieri lo hanno raggiunto e portato fuori dalla galleria. L'uomo ha riportato un trauma cranico: è stato sedato e portato in codice rosso all'ospedale San Martino.

La circolazione ferroviaria è stata gestita sugli altri binari di Genova Piazza Principe, compresa la linea sotterranea fino alle 12.30 quando è ripresa normalmente. Sono stati coinvolti 7 regionali che hanno subito ritardi fino a 35 minuti.

Indagini della polizia ferroviaria per capire come mai l'uomo fosse in galleria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA