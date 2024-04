Commissario Vado Ligure, serve una nuova Via per rigassificatore

Il commissario prefettizio di Vado Ligure (Savona) Maurizio Gatto, in una lettera al ministero dell'Ambiente ha chiesto di archiviare l'attuale valutazione di impatto ambientale (Via) relativa al trasferimento in Liguria della nave rigassificatrice Golar Tundra, attualmente a Piombino, per aprire un procedimento ex novo. La richiesta è arrivata dopo che Snam ha risposto alle richieste di chiarimenti e integrazioni arrivate da tantissimi soggetti come Arpal, Guardia Costiera o Vigili del Fuoco.

"Risulta evidente che i documenti presentati da Snam - si legge nella lettera - non possono in alcun modo essere considerati integrativi, in quanto rappresentano modifiche sostanziali al progetto originario, configurandone uno nuovo.

Per cui, a parere di questa Amministrazione, sarebbe stato più opportuno se il Ministero avesse invitato la Società proponente a presentare una nuova istanza per l'avvio di un nuovo procedimento, previa archiviazione del presente procedimento di Via".

"Se il ministero non ritiene di procedere in tal senso - prosegue Gatto - questa amministrazione chiede che venga concessa, a fronte della rilevante mole di nuovi documenti prodotti e non ritenendo comunque congruo il differimento dei termini di 15 giorni già concesso, una proroga del termine per presentare osservazioni e/o pareri non inferiore a 60 giorni".

La documentazione consta infatti di "quasi 600 allegati, ognuno dei quali conta non meno di 20 pagine". Critiche anche alla valutazione di impatto sanitario che, prosegue la lettera "non sembra idonea a superare le criticità rilevate in precedenza posto che non sono stati esaminati i profili di rischio sulla salute derivanti dal funzionamento dell'impianto in quanto non sono stati raccolti dati ante operam riguardanti la salute della popolazione residente". Il commissario è subentrato all'ex sindaco Monica Giuliano (eletta con il centrosinistra ma in seguito passata al partito del presidente ligure Giovanni Toti) a fine agosto 2023, dopo la nomina dell'ex primo cittadino a commissario dell'agenzia regionale ligure per i rifiuti.



