25 aprile: Medusei, giornata fondamentale nella storia del Paese

"Il 25 aprile è una giornata fondamentale nella storia del nostro Paese, il primo passo che ha condotto l'Italia a quel percorso istituzionale che l'ha trasformata in una Repubblica democratica, fondata sui principi della Costituzione che ancora oggi, saldamente, ci protegge e ci innalza al ruolo di nazione moderna e libera. La libertà è un concetto che oggi ci appare un qualcosa di scontato, implicito all'interno dello Stato di diritto, sappiamo però che nel Novecento, la libertà, in Europa come in Italia, non era cosa certa". Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei aprendo la seduta solenne del Consiglio regionale della Liguria per il 79mo anniversario dalla Liberazione organizzata nell'aula consiliare intitolata a Sandro Pertini. La seduta è iniziata con un minuto di silenzio in ricordo dei caduti civili e militari della guerra di Liberazione.

"I totalitarismi avevano distorto ogni struttura, con la conseguenza di far sprofondare milioni di persone in un assurdo conflitto mondiale che ridusse allo stremo intere popolazioni. - ricorda Medusei - Allora, la libertà era stata cancellata e si dovette riconquistare con uno sforzo enorme e ad un prezzo altissimo. Il ventennio si lasciò dietro macerie e una scellerata alleanza con la dittatura nazista, anche adeguandosi ad infami ideologie che portarono alle leggi razziali. Quel frangente fu, infatti, il culmine di una politica fondata sull'annullamento di tutti quei principi che la nostra Costituzione ha invece riscoperto e consolidato, sancendoli su carta e ridando all'Italia la sua vera identità di nazione fiera, libera, repubblicana, in cui la democrazia rappresenta l'unica forma di governo possibile, che le istituzioni devono esprimere e far rispettare".

"Sono onorato di essere seduto in quest'aula nella qualità di presidente dell'assemblea legislativa, perché è proprio in luoghi come questo in cui tutti quei solenni principi sono vissuti appieno. - aggiunge - È un dovere ribadire, anche quest'anno, che questi valori sono parte integrante di tutti i lavori di quest'assemblea, come sancisce il testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, che sottolinea come ogni attività istituzionale espressa in quest' aula sia ispirata e realizzata nel fondamento della guerra di liberazione dal nazifascismo, contro ogni forma di dittatura e di oppressione".



