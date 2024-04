Ticket Cinque Terre, Toti "i dati ci daranno ragione"

"Penso che i dati ci daranno ragione e alla fine dell'anno dimostreremo che le 5 Terre continuano a essere uno dei luoghi più attrattivi d'Italia". A dirlo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, a margine dell'incontro di Orientamenti con Oscar Farinetti, risponde a un domanda sulle polemiche relative ai rincari ferroviari per i turisti nelle 5 Terre.

"Avremo certamente più risorse nel tempo da investire sui territori, come stiamo già facendo - ha spiegato - e chi lamenta un trattamento di disparità rispetto ad altre zone della regione non ricorda che quel territorio vanta un servizio ferroviario che nessun'altra ha e che abbiamo investito un milione e mezzo per ripristinare un chilometro di via dell'Amore, che nessuno aveva mai fatto - ha concluso -. E se vogliamo continuare a recuperare quei territori e renderli sempre più belli abbiamo bisogno del contributo di tutti, anche di chi compra un biglietto del treno, per continuare a investire".



