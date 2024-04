La Spezia intitola a Marconi il ponte per il Museo Navale

La Spezia intitola il ponte sul Canale Lagora a Guglielmo Marconi nel 150esimo anniversario dalla nascita dello scienziato che, a cavallo tra Ottocento e Novecento, condusse in città alcuni esperimenti decisivi per lo sviluppo della tecnologia radio. In particolare nel luglio del 1897, con alcuni apparati da lui stesso costruiti grazie al patrocinio della Regia Marina, ottenne la prima trasmissione tra una base a terra e un nave alla fonda, la corazzata San Martino.

"Universalmente riconosciuto come padre del wireless e della radio, fu una figura rivoluzionaria e fondamentale per lo sviluppo tecnologico dell'umanità strettamente collegata alla nostra città e alla Marina Militare", ha ricordato questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini svelando la targa toponomastica. "Un ponte crea un passaggio, collega persone, informazioni, voci, mondi - ha aggiunto l'assessora Maria Grazia Frijia -. Queste stesse pulsioni hanno guidato Marconi nell'inventare la radio e le telecomunicazioni". E il ponte in questo caso conduce al Museo Tecnico Navale dove sono conservati alcuni dei manufatti utilizzati oltre un secolo fa proprio dallo scienziato bolognese per i suoi primi successi scientifici con l'alfabeto Morse. "La Marina ha creduto subito in Marconi, che guardava la sua opera rivolgendola inizialmente proprio al mare.

Prima di allora la comunicazione tra navi era possibile solo attraverso bandiere o segnali di luce", ha ricordato l'ammiraglio Falvio Biaggi, comandante interregionale marittimo Nord. La sala marconiana del museo è attualmente in fase di ristrutturazione e dovrebbe essere riaperta il prossimo ottobre.

"Sarà più intellegibile ed esplicativa, essendo una sala molto tecnica - spiega l'ammiraglio Leonardo Merlini, direttore del museo - con un percorso cronologico che arriverà fino ai nostri giorni".



