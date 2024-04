Toti, se aprirà un cpr in Liguria decideremo luogo con ministro

"Come ho avuto modo di confrontarmi con il ministro dell'Interno Piantedosi, che in Liguria è venuto spesso e con cui coltiviamo un ottimo rapporto di collaborazione, se un Cpr sarà necessario in Liguria, come in altre regioni d'Italia decideremo insieme qual è il luogo più adatto, migliore e più ragionevole". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti oggi a Camporosso durante un evento elettorale commentando l'intenzione del comitato 'No Cpr' di organizzare una manifestazione sabato prossimo davanti alla caserma Camandone di Diano Castello, dove si dice possa essere realizzato un centro per il rimpatrio dei migranti irregolari.

La notizia, poi smentita a livello istituzionale, di un via libera al Cpr alla Camandone, era emersa nei giorni scorsi, in seguito a un incontro del comitato con il prefetto di Imperia.

"E - ha concluso Toti - non è affatto detto che la caserma di Diano Castello sia quel posto".



