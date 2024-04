Successo per l'Economic forum Giannini 2024 a Chiavari

Si è conclusa con successo la quarta edizione dell'Economic Forum Giannini, svolta a Chiavari dal 18 al 20 aprile, dedicata alla figura di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America. Durante la tre giorni del forum sono stati affrontati temi come l'impatto dei cambiamenti climatici sul turismo, l'informazione locale e infine un'analisi del rapporto tra Italia e Unione Europea, in previsione delle prossime elezioni, che ha visto protagonisti il sociologo Renato Mannheimer e la direttrice Centro Europa e Fondazione Casa America Carlotta Gualco.

Infine, Emanuela Del Dottore, ricercatrice IIT in robotica bioispirata, ha ricevuto il premio Bper Economic Forum Giannini, un riconoscimento al suo lavoro nello sviluppo di tecnologie ispirate al mondo vegetale, con un approccio multidisciplinare che coniuga informatica, biorobotica e conoscenza del mondo vegetale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA