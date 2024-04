Linus, 'tornare in tv? Mi chiamino per fare Sanremo'

Linus è pronto per fare Sanremo e sta aspettando una chiamata. Il conduttore e direttore artistico di Radio Deejay lo ha spiegato a margine di un evento alla Design Week per il lancio di MXTP, una consolle per dj di design firmata da Albertino e Carlo Colombo e realizzata da antoniolupi.

D'altronde da Fiorello ad Amadeus, passando per Gerry Scotti, Nicola Savino e Gabriele Corsi sono tantissimi i conduttori tv con un passato (o un presente) a Radio Deejay. "Ora più che mai" ha ammesso. E alla domanda quando anche lui tornerà in televisione ha risposto "quando mi chiamano. Io sto aspettando che mi chiamino per fare Sanremo".

"Io al mio posto chiamerei me, perché devi chiamare un altro? Quale è il miglior direttore artistico su piazza?" ha domandato.

Risposta ovvia, qualcuno che ne capisce di musica. "È talmente logico, no? - ha aggiunto - Io lo penso davvero. Non accadrà mai".



