Genoa: approvato il bilancio, con perdite dimezzate

E' stato approvato all'unanimità il bilancio del Genoa. Praticamente dimezzata la perdita del bilancio a dicembre 2023 che passa dal rosso dei 62 milioni del precedente bilancio ai 32 milioni attuali. Il patrimonio netto passa dai 5,4 a 13 milioni circa. Altri 40 milioni dall'azionista di riferimento 777 Partners, mentre con la transazione fiscale i ricavi superano i 100 milioni mentre i costi operativi scendono di 11 milioni. L'amministratore delegato, Blazquez, e il direttore generale, Flavio Ricciardella, hanno sottolineato che dal merchandising i ricavi salgono oggi a quattro milioni e le sponsorizzazioni a 12 milioni.

"Continuiamo a lavorare per la newco con il Comune e la Sampdoria -. ha detto Blazquez parlando del progetto per il nuovo stadio -. Sono stati fatti dei tavoli con il vice sindaco Piciocchi. Dialogo produttivo, mancano poche cose per il progetto condiviso. Il progetto è stato sviluppato dal Genoa con le sue risorse - spiega l'amministratore delegato - sperando di arrivare alla governabilità sulla newco per il Ferraris". Per quanto riguarda la licenza Uefa, l'ad ha spiegato che "siamo in itinere, ci sono ulteriori adempimenti da fare entro fine mese, valuteremo se procedere o rinunciare al rilascio per completare passaggi burocratici, soprattutto relativi ai criteri strutturali".



