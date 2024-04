Zangrillo, carriera dipendenti pubblici legata a formazione

"La carriera dei dipendenti pubblici sarà legata alla formazione". Lo ha annunciato Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione nell'intervento inviato all'Economic Forum Giannini di Chiavari, una due giorni di dibattiti nel nome di Amadeo Peter Giannini, il fondatore della Bank of America, di origini liguri.

"Non può esserci una buona crescita senza una buona amministrazione" - ha spiegato Zangrillo parlando della riforma della Pubblica Amministrazione - Non può esserci una buona crescita senza una buona amministrazione che passa dalla formazione. Rafforzare la capacità amministrativa vuol dire risparmiare miliardi di euro".



