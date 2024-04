Santanché, "guardare con interesse a turismo diversamente abile"

"I diversamente abili sono turisti alto-spendenti, un mercato a cui dobbiamo guardare con interesse e valorizzare al meglio ad esempio migliorando la bellezza delle camere d'albergo che spesso tralasciano l'eleganza degli arredi per far fronte alle esigenze legate alle barriere architettoniche". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanché intervenendo questa mattina all'Economic Forum Giannini in corso a Chiavari.

Santanché ha spiegato come il turismo "abbia bisogno di nuovi parametri: non si può più ragionare sulla quantità, sulle presenze, ma piuttosto su quanto ogni visitatore spende e lascia sul territorio. Con questo punto di riferimento non ci dobbiamo stupire o scandalizzare se, ad esempio, i treni per le Cinqueterre costino di più per i turisti piuttosto che far pagare un biglietto per il Pantheon".

Santanché ha auspicato "un gioco di squadra a cominciare dagli assessori regionali al turismo" per una promozione all'estero dell'Italia unita "perché un turista australiano sa dov'è l'Europa e poi guarda all'Italia".



