Palazzo Lomellino Genova, 100mila all'anno in coda per visitarlo

Sono stati circa due milioni i visitatori che, nei 20 anni dall'apertura, hanno varcato il portone di Palazzo Nicolosio Lomellino di Strada Nuova, circa 100 mila ogni anno, che hanno potuto ammirare lo splendido ninfeo, salire al piano nobile decorato dagli affreschi di Bernardo Strozzi, visitare il Giardino Segreto. Due decenni di attività che saranno celebrati attraverso una serie di eventi tra mostre - la prima "Leggere il tempo" aprirà il 24 aprile - rassegne cinematografiche e altri eventi. L'apertura del palazzo, in occasione di Genova 2004 Capitale Europea della Cultura, ebbe un grande successo tanto da convincere i proprietari, Elena e Matteo Bruzzo, di continuare con le aperture aprendo, in un certo senso, la strada alla creazione del circuito dei "Palazzi dei Rolli" che sono diventate un appuntamento classico per il capoluogo ligure. "Pienamente integrato nel ricco circuito culturale di Genova - spiega Patrizia Berninsone, segretario generale dell'associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova - il Palazzo è una realtà viva riconosciuta a livello internazionale, che ogni anno attira grande affluenza di visitatori. Stimiamo che due milioni di persone abbiano potuto ammirare le sue meraviglie in questi 20 anni, uno straordinario risultato frutto dell'intuizione, della lungimiranza e generosità dei proprietari, veri e propri mecenati contemporanei". "Palazzo Nicolosio Lomellino è da sempre protagonista della scena culturale ligure - commenta Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria - la sua storia lo ha reso un punto di riferimento internazionale: dai magnifici affreschi dello Strozzi al ninfeo che accoglie i visitatori, fino al giardino 'segreto' alle spalle di Strada Nuova. Vent'anni fa, con l'apertura al pubblico, la proprietà diede vita a un progetto all'avanguardia che si riflette oggi nel successo del circuito dei Rolli.". Molte le iniziative preparate per il ventennale che proseguiranno nei mesi estivi con una rassegna cinematografica e l'esposizione della originalissima riproduzione del Palazzo realizzata con gli iconici mattoncini Lego. In autunno la mostra "Ottomani, Barbareschi, Mori e altre genti nella pittura genovese" che riporta al centro la rappresentazione dell'altro e lo spirito aperto della Genova della Repubblica.



