M5s, ok pedonale Portofino ma prima tunnel Rapallo-S.Margherita

"Idee e progettualità per migliorare le infrastrutture sono sempre ben accette, a patto che rispondano alle reali esigenze del territorio. E francamente, quanto ventilato dal presidente di Regione con il sindaco della città metropolitana di Genova Marco Bucci e quello di Portofino Viacava conferma che in Liguria persiste una certa miopia che va assolutamente curata: nessuno, infatti, cerca di affrontare il vero problema, vale a dire decentrare il traffico da Rapallo". Così, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi commenta la proposta lanciata ieri all'"Economic Giannini Forum" di Chiavari dal governatore Toti.

"Capiamoci: l'idea di una pedonale e/o ciclabile tra Paraggi e Portofino non può che trovarci d'accordo, ma non prima di programmare un intervento per alleggerire il traffico che grava sul territorio rapallese. Crediamo dunque che il progetto prioritario sia un bypass tra Rapallo e Santa Margherita Ligure, per evitare che tutto il traffico stradale per raggiungere i comuni limitrofi sia ancora una volta indirizzato su Rapallo, che rischierebbe così un aggravamento della sua già invivibilità a causa dello smog".

Un tunnel tra Rapallo e Santa Margherita lo chiede da anni anche uno dei candidati sindaco di Rapallo, Armando Ezio Capurro, che quando fu primo cittadino fece preparare anche un progetto per una galleria con l'entrata nei pressi del casello di Rapallo e con due possibili uscite, una nell'area di San Siro a Santa Margherita e una lungo la provinciale nei pressi di San Michele di Pagana. All'epoca, Aspi era anche disposta a finanziare l'opera.

Ieri, Toti e il sindaco della città metropolitana Marco Bucci hanno parlato anche del tunnel tra Rapallo e Santa Margherita affermando che per risolvere il problema della viabilità nell'area servirebbero in realtà tre gallerie: tra il casello di Rapallo e Santa Margherita, tra Santa Margherita e Paraggi e tra Paraggi e Portofino.



