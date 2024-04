Lista Toti a Cgil, ci accontentiamo dei posti di lavoro in più

"La Cgil ha scoperto che esistono la Pianura Padana e i grandi centri urbani nelle principali regioni del Nord-Ovest, mentre la Liguria, di fatto, ha oltre l'80% di territorio montuoso e corsi d'acqua a carattere torrentizio. Che la nostra regione abbia caratteristiche geomorfologiche diverse dalle grandi regioni pianeggianti del Nord-Ovest non occorreva ce lo dicesse il segretario della Cgil, novello cartografo esploratore che pur di attaccare una Regione e un Governo che stanno portando risultati economici come mai si erano visti - e certamente non grazie alle politiche propugnate da quel sindacato - sottolinea che le vallate delle Liguria hanno più frane della bassa lodigiana. Complimenti! Quanto ai dati economici, ci rassegniamo e ci accontentiamo dei posti di lavoro creati: più laureati e di qualità. Anche la Cgil prima o poi si rassegnerà al fatto che ripetere analisi sbagliate all'infinito non le rende vere". Così la Lista Toti risponde al segretario generale della Cgil Liguria, Maurizio Calà, sul Rapporto sul Benessere equo e sostenibile composto da dati Istat e Cnel.

La Cgil ha risposto che "la funzione di chi amministra da un lato e del sindacato dall’altro è di guardare a ciò che non funziona, perché dietro ci sono persone che soffrono. I dati sul lavoro elaborati dall’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria sono tratti da fonti ufficiali non contestabili e cioè l’Istat per l'occupazione e l’Inps per le assunzioni.

Il sindacato spiega: "i nuovi assunti sono lavoratori subordinati e non rientrano negli indipendenti e quindi, il dato dell’87,5 per cento dei nuovi assunti, è riferito al lavoro precario e riguarda esclusivamente quello dipendente. Nel lavoro indipendente in Liguria ci sono due problemi: il primo è che è cresciuto in maniera abnorme rispetto alla media del nord ovest e a quella nazionale e il secondo, che la Regione condivide con la Cgil, è che una parte del ricorso alle partita iva servono a mascherare lavoro dipendente, andando di fatto ad incrementare i numeri di quello precario subordinato".

"La Liguria è fisicamente collocata nel nord ovest e la geografia non è, almeno sinchè non passa l’autonomia differenziata, confutabile e il nord ovest non è solo pianura Padana. La Liguria è perfettamente inquadrabile quindi per struttura sociale economica e produttiva al Nord Ovest, tanto che la macro area è una delle voci utilizzate dalla statistica. Infine, si sottolinea che, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, l’economia ligure non si basa principalmente sul turismo: l'occupazione in Liguria non vede il commercio-turismo quale primo comparto, ma bensì le altre attività dei servizi che rappresentano la metà dell'occupazione complessiva della Liguria. Infine, rispetto ai voucher, la fonte da consultare, da almeno un decennio, è l'INPS".

