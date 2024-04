Donna si fa offrire da bere da uomo, poi col fidanzato lo rapina

Lei avvicina uno sconosciuto al bar e inizia a farsi offrire da bere. E quando lui finisce i soldi in contanti lo accompagna la bancomat a prelevare. Nascosto c'è però il fidanzato di lei che lo aggredisce per derubarlo. La coppia, 39 e 40 anni, è stata arrestata dalla polizia. I fatti risalgono al 17 dicembre. La vittima è dentro un bar di via Buozzi a Genova dove a un certo punto viene avvicinato da una donna. I due iniziano a chiacchierare e a bere. Quando finiscono i soldi escono dal locale e vanno a prelevare. Quando l'uomo prende 150 euro la sconosciuta glieli strappa di mano. II ragazzo prova a farseli ridare indietro ma a quel punto spunta il fidanzato di lei che lo picchia, lasciandolo a terra. I due scappano ma grazie alle indagini degli agenti del commissariato Prè, coordinate dalla procura, i due sono stati individuati e arrestati.



