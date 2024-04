Economic forum Giannini, premiata Ornella Barra

"Sono felice di ricevere un premio intitolato a una figura così importante come Giannini, nella mia città e a poca distanza dalla farmacia da cui ho iniziato." Ornella Barra, chiavarese, chief operating officer international in Walgreens Boots Alliance, è la vincitrice del Premio Amadeo Peter Giannini, banchiere fondatore della Bank of America originario di Favale di Malvaro. Il premio è stato consegnato dal Centro Studi AP Giannini questa mattina all'Auditorium San Francesco di Chiavari nell'ambito dell'Economic Forum Giannini in programma fino a sabato.

"Così come ha fatto Giannini, cercando di occuparsi di tutti i cittadini, le attività delle farmacie sono sempre più importanti per le persone - ha detto Barra -. Sono presenti capillarmente sul territorio e rappresentano il primo presidio sanitario, lo ha dimostrato l'emergenza Covid-19 tra tamponi e vaccini".

Barra, originaria di Chiavari, si è laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi di Genova e ha iniziato come farmacista prima gestendo e poi comprando una farmacia. Nel 1984 ha fondato la società di distribuzione farmaceutica Di Pharma che successivamente si fonde con Alleanza Salute Italia fino alla creazione di Walgreens Boots Alliance.

"Il premio Amadeo Peter Giannini viene conferito a persone che si sono distinte a livello internazionale per la vision che le accomuna al grande filantropo Amadeo Peter Giannini - spiega la presidente Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Cristina Bolla - Il legame, che lega la vision di Giannini a Ornella Barra passa attraverso un percorso che vede i liguri sempre presenti nei ruoli chiave di imprese e progetti internazionali innovativi e centrali per l'economica internazionale".

Tra i presenti, il sindaco di Chiavari Federico Messuti, l’assessore alla promozione della città Gianluca Ratto, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, i rappresentanti della Camera di Commercio e delle istituzioni. “ Oggi celebriamo la Liguria migliore - ha detto Giovanni Toti -, quella che guarda al futuro con fiducia, speranza, coraggio e che affronta sfide e difficoltà con responsabilità, tenacia e ottimismo” .“Tra di voi ragazzi - ha detto il sindaco Bucci - sicuramente ci saranno i futuri Giannini o Barra. Nomi come questi rendono orgogliosi nel mondo noi liguri. Congratulazione a Ornella Barra per il premio ricevuto, il frutto di impegno, sacrificio e lavoro e un grande esempio per le giovani generazioni”. "Siamo molto orgogliosi di premiare oggi una chiavarese d’eccezione - hanno detto il sindaco Messuti e l'assessore Ratto -, dalle grandi capacità imprenditoriale, Ornella Barra. Un ideale passaggio di testimoni con il più grande banchiere del XX secolo”. Domani all’Economic Forum Gianni sono attesi, tra gli altri, gli interventi dei ministri Santanché e Zangrillo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA