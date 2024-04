La danza torna a Nervi a giugno, apre Bolle poi la Scala

Quattordici serate, dal 28 giugno al 28 luglio, con l'apertura di Roberto Bolle, il ritorno del balletto della Scala e un concerto di Edoardo Bennato, per il Nervi Music Ballet Festival di Genova, presentato a Palazzo Tursi dal sindaco Marco Bucci con il sovrintendente Claudio Orazi, il direttore artistico Pierangelo Conte e Jessica Nicolini in rappresentanza della Regione, mentre il presidente Toti è intervenuto con un messaggio videoregistrato.

Il sovrintendente Orazi ha sottolineato l'importanza che ha assunto la manifestazione a partire dall'estate 2020, quando il Carlo Felice fu il primo teatro italiano a riaprire i battenti dopo il lockdown. Jessica Nicolini ha definito Nervi "una punta di diamante della estate ligure", mentre il sindaco Bucci ha dato appuntamento al 2025 per un ritorno ad un Festival solo ballettistico del quale dovrebbe assumere la guida artistica il giovane ballerino genovese dell'Hamburg Ballet Jacopo Bellussi, presente online.

Il direttore artistico del Teatro Conte ha illustrato il programma che avrà un'anteprima di tre giorni a metà giugno (14-16 giugno) con l'ormai tradizionale Memorial del Festival dedicato a Mario Porcile. L'inaugurazione, il 28 giugno, sarà affidata a Roberto Bolle che partirà proprio da Genova con il suo nuovo tour. Nove saranno i balletti proposti. Da segnalare, il 21 luglio (unica serata al Carlo Felice), il ritorno della Scala a vent'anni dall'ultima apparizione. Interessante anche la presenza dell'Azerbajan State Ballet Theater (6 luglio) rappresentato in conferenza stampa dal tenore Ysif Eyvasof che ha auspicato una collaborazione con Genova anche sul piano lirico. Jacopo Bellussi ha poi parlato in video dell'Hamburg Ballet John Neumeier che arriverà il 19 luglio con Sogno di una notte di mezza estate per la coreografia ormai storica di Neumeier. Completano il menu di danza il Bejart Ballet Lausanne (12 luglio), la Compagnia spagnola di Sergio Bernal (30 giugno), l'Astana Ballet Theatre (24 luglio) e il gala Stard of today meet the stars of tomorrow (28 luglio).

Il settore musicale propone diversi appuntamenti a cominciare dal 3 luglio: una serata intitolata Il nostro amico fragile e dedicata a Fabrizio De André a venticinque anni dalla scomparsa, con la partecipazione di vari artisti fra i quali il figlio Cristiano e Eleonora Abbagnato. Il giorno dopo, 4 luglio, Concerto grosso per i New Trolls, una serata dedicata a Vittorio De Scalzi; il 9 luglio arriverà Tony Hadley, mentre il 25 luglio salirà sul palcoscenico dei Parchi Edoardo Bennato. Infine, il 14 luglio jazz di lusso con un omaggio a Bill Evans proposto da Dado Moroni con Eddie Gomez (basso), Joe La Barbera (batteria) e Paolo Fresu (tromba).



