Editoria, mercato del libro in Liguria nel 2023 vale 26 milioni

Vale 16 milioni il fatturato complessivo annuo dei 37 editori attivi in Liguria nel 2023, ma il volume a prezzo di copertina è quasi doppio, la ricaduta distributiva si aggira attorno ad altri 10 milioni per un totale stimato di circa 26 milioni di euro. Sono i dati emersi alla prima edizione degli Stati generali dell'editoria genovese e ligure organizzati a Palazzo Ducale di Genova con la partecipazione del sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in videocollegamento, la coordinatrice delle Politiche culturali regionali Jessica Nicolini, i due portavoce degli editori liguri, Stefano Termanini e Marco Merli.

Il 50% degli editori liguri edita circa 15/30 titoli all'anno e la fascia media di fatturato è 100/150 mila euro di pura attività editoriale. La concentrazione editoriale resta a Genova e provincia (quasi il 65%) anche per dimensioni aziendali e produzione di titoli. Il totale dei titoli in commercio è di oltre 14.000, sette editori - tutti con sede a Genova - rappresentano il 40% di questi titoli.

La media dei titoli in commercio oscilla tra i 200/300 titoli all'anno. Gli editori al 20% lavorano su e-book e audiolibri e app. Sviluppano giochi, mappe e prodotti integrativi. Coprono tutti i settori editoriali, dalla didattica alla saggistica per finire con la narrativa. Mostrano una vivacità inaspettata.

La produzione annuale degli editori liguri è di 1.030 titoli.

Viene confermata la tendenza di un mercato che non è fatto da best-seller, ma da più titoli che durano nel tempo e soprattutto dal catalogo e non solo dalle novità. La domanda è stata stabile tra il 2022 e il 2023. Si registra un aumento dei prezzi di copertina e una diminuzione delle copie vendute a parità di volumi. La saggistica registra un aumento soprattutto nei manuali. La narrativa resta un settore importante, al cui interno gialli e genere horror contano sempre di più. L'editoria d'arte e turistica vede un trend in crescita.

Da tenere conto che le vendite fuori libreria sono circa il 35 % (presentazioni, fiere o sponsorizzazioni. L'occupazione (soci e dipendenti) è di 120 addetti totali, ma la filiera si avvale di una fitta rete di oltre 200 free lance. L'occupazione femminile è maggioritaria (65%).



