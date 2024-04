Consumi: +10% acquisti di beni durevoli in Liguria nel 2023

Le famiglie liguri nel 2023 hanno speso 2 miliardi e 40 milioni in beni durevoli, il 9,4% in più rispetto all'anno precedente. Lo rileva un'analisi dell'Osservatorio Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con l'istituto di ricerca Prometeia spiegando che l'aumento della spesa in durevoli in Liguria è in linea con il dato del Nord-Ovest e superiore rispetto alla media italiana (+8,9%).

A trainare sono le auto nuove, le usate e i motoveicoli: "in Liguria il rimbalzo è legato al forte incremento della spesa nei comparti legati alla mobilità, con acquisti di auto nuove in crescita del 24,6% per un totale di 438 milioni, - sottolinea il responsabile dell'osservatorio Claudio Bardazzi - oltre 5 punti in più rispetto alla media nazionale, e aumenti significativi per le auto usate con un +16,6% per un totale di 544 milioni e i motoveicoli con un +23,8% per un totale di 164 milioni".

Più lenta la crescita degli acquisti di elettrodomestici (3%) e di mobili (1%), mentre risulta in calo la spesa per la telefonia (-2,5%). Prosegue il ridimensionamento della spesa destinata a elettronica di consumo (-27,2%) e information technology (-5,4%), ma con una flessione più contenuta rispetto alla media nazionale.

A livello provinciale le più dinamiche in Liguria sono Genova e La Spezia, con aumenti della spesa per famiglia del 10,6% e 10,7%. Nel 2023 la spesa media familiare in beni durevoli è salita a 2.684 euro, collocando la regione al 12esimo posto. La Spezia con 2.867 euro è 52ma nel ranking delle 107 province italiane, staccate di poco Savona e Genova, entrambe tra 2.681 e 2.688 euro, al 62mo e al 63mo posto. Imperia è l'unica provincia ligure sotto i 2.600 euro. Il reddito disponibile pro-capite, invece, è salito del 5,1% rispetto al 2022 (pari a 25.596 euro).





