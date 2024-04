A Imperia agenti in borghese su autobus contro aggressioni

Agenti e militari, anche in abiti civili, sugli autobus pronti a intervenire in caso di aggressioni al personale di bordo e per reprimere condotte illecite. E' quanto deciso stamani in un vertice presieduto dal prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, che ha incontrato i rappresentanti sindacali di Riviera Trasporti, l'azienda incaricata del trasporto pubblico in provincia di Imperia.

All'ordine del giorno il crescente numero di aggressioni ai danni dei conducenti da parte dei passeggeri spesso sprovvisti di biglietto.

"È stata illustrata al prefetto la criticità delle continue e ripetute aggressioni verbali e fisiche a cui il personale e l'utenza sono vittime - si legge in una nota della segreterie provinciali di Faisa-Cisal e Ugl Fna - abbiamo esposto le nostre soluzioni, che sono: presenza costante di forze dell'ordine sugli autobus e sui capolinea e linee più a rischio; posto guida chiuso o cabinato e costituzione di un tavolo di regia periodico sulla sicurezza che includa tutti i soggetti interessati".





