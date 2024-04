Trovato con oltre mezzo chilo di cocaina, arrestato

Un uomo di 33 anni, notato dagli agenti del commissariato di San Fruttuoso mentre cercava di nascondersi dietro a una siepe, è stato arrestato perché in possesso di oltre 670 grammi di cocaina.

L'uomo ha tentato la fuga buttando a terra tre involucri sigillati con dello scotch ma dopo un breve inseguimento i poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di altri 8 involucri simili a quelli abbandonati, tutti contenenti sostanza bianca in cristalli. Dalla successiva analisi della Polizia Scientifica è stato accertato trattarsi di cocaina per un peso complessivo di 673,17 g in pezzi solidi, non ancora "tagliati", che, una volta immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe presumibilmente fruttato un ingente guadagno. All'interno del suo borsello sono stati trovati 833 euro e 3 telefoni cellulari.

L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.





