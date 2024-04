Primo soccorso, da Tursi sì a corsi a scuola e in 'aula rossa'

Promuovere corsi di disostruzione, di rianimazione cardiopolmonare e tecniche di base a supporto delle funzioni vitali nelle scuole, comprese quelle del primo ciclo, promuovere la presenza di strumenti come i defibrillatori nei luoghi pubblici, ma anche attivare corsi di primi soccorso destinati ai consiglieri e alle consigliere comunali. Oggi l'aula rossa del consiglio comunale di Genova ha votato all'unanimità una mozione presentata da Arianna Viscogliosi, Vince Genova, che impegna in tal senso il sindaco, la giunta e la presidenza del consiglio comunale. "E' necessario promuovere una sistematica opera di promozione e diffusione all'interno della città della cultura del primo soccorso - dice Viscogliosi - favorendo la messa a disposizione dei corsi di Bls-d e disostruzione, necessari ai fini della formazione dei cittadini "laici", coloro cioè che anche non sanitari siano in grado di intervenire efficacemente". Nella mozione anche la proposta di redigere una mappatura per distribuzione dei Dae sul territorio, e sulla loro puntuale verifica di funzionamento. Eventuali corsi ai consiglieri, ha precisato il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba, non saranno comunque a spese dell'ente pubblico.



