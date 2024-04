Giovane operaio si ustiona lavorando in cantiere nel savonese

Un operaio di 25 anni che stava lavorando nel cantiere di costruzione dei cassoni per la diga è rimasto ustionato in un incidente sul lavoro nell'area portuale di Vado Ligure. Il giovane operaio è stato investito da una fiammata che si è sviluppata in seguito a una esplosione, rimanendo ustionato. Immediatamente soccorso è stato trasferito in elicottero al centro Grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena. Sul posto, oltre alla Croce rossa e al personale medico-sanitario, i vigili del fuoco.





