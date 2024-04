Festival della Comunicazione, 'Speranze' per evitare l'abisso

'Speranze' è il tema scelto per l'XI edizione del Festival della Comunicazione in programma a Camogli dal 12 al 15 settembre 2024. La presentazione stamattina nella sede centrale della Banca Passadore di Genova, tra i sostenitori dell'evento. "In un momento storico in cui, dai luoghi più distanti a quelli più prossimi - spiega Danco Singer, direttore del Festival - aumentano i motivi di preoccupazione, il nostro modo di offrire speranza passa attraverso la cultura in tutte le sue forme, attraverso dialogo, confronto e riflessione, per una festa della cultura che guardi al futuro con atteggiamento costruttivo, proattivo, concreto e positivo".

"Speranze al plurale - ha aggiunto la direttrice Rosangela Bonsignorio -: perché vorremmo ce ne fossero più di una.

Ascoltare la speranza più della paura è forse l'unico modo per evitare di precipitare nell'abisso". Ad aprire il Festival sarà un trio di lectio portate sul palco da Aldo Cazzullo, Sahra Talamo e Nello Cristianini. ll gran finale sarà con Gerry Scotti, che riceverà il Premio Comunicazione 2024.

"Un grazie da giornalista al Festival della Comunicazione - ha detto Jessica Nicolini, coordinatrice delle politiche culturali della Regione Liguria - primo evento che ha dato dignità alla comunicazione trasformandola da strumento a concetto di creatività". Il Festival della Comunicazione quest'anno "non sarà solo uno spazio di eccellenza nella nostra città - ha detto Giovanni Anelli, sindaco di Camogli - ma rafforzerà il prestigio conquistato in dieci anni, diventando un punto di riferimento a livello nazionale per chi desidera assistere a incontri culturali unici con personalità di primo piano". Voluto e ideato da Umberto Eco, il festival è organizzato da Frame e dal Comune di Camogli in collaborazione con Regione Liguria, UniGe, Istituto nazionale di fisica nucleare e IiT. Offrirà iniziative collaterali di spettacolo, teatro, escursioni ed eventi per le scuole. Prevista la presentazione del nuovo libro di Felicia Kingsley, Gli interventi del rapper Rancore e di Tina Montinaro vedova del caposcorta di Falcone.



