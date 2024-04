Tentato omicidio a Genova Sturla, arrestato l'aggressore

È stato individuato e arrestato dai carabinieri l'uomo che ieri pomeriggio ha accoltellato un quaranticinquenne ai giardini Nilde Iotti in via Bainsizza a Genova Sturla. L'aggressore, fuggito abbandonando il coltello a terra, si era nascosto a casa di un amico a Sturla.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la vittima sarebbe stata colpita perché si era intromessa nel corso di una lite tra due ex fidanzati. Dopo la coltellata, l'aggressore è scappato facendo perdere le tracce. L'uomo era stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino.

L'aggressore è accusato di tentato omicidio mentre l'amico che lo ha ospitato potrebbe essere denunciato per favoreggiamento.



