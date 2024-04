Porto Genova, convocato un vertice sulla guerra in Medio Oriente

Entro domani sarà convocato un vertice urgente sulle possibili conseguenze della guerra in Medio Oriente sui porti di Genova e Savona-Vado, il principale sistema portuale italiano. Lo ha chiesto e ottenuto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sentendo il commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza.

A seguito dell'attacco lanciato direttamente dall'Iran contro Israele e del sequestro della nave cargo Msc Aires in acque internazionali, il presidente della Regione Liguria ha ribadito la necessità di "convocare al più presto, già domani in giornata, le principali associazioni di impresa operanti nella scalo di Genova per approfondire le conseguenze e le possibili iniziative da prendere in conseguenza dell'acuirsi della crisi in Medio Oriente".



