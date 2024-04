Pallanuoto, Brescia vince Coppa Italia ai rigori con Pro Recco

Dopo dieci trofei consecutivi, si ferma la striscia positiva della Pro Recco in Coppa Italia vinta dal Brescia ai rigori (15-16) dopo il 10-10 maturato nei tempi regolamentari alla piscina di Genova Albaro. Dai cinque metri, ad oltranza, è Fondelli a farsi stoppare da Tesanovic.

Per i biancocelesti una partita a rincorrere, con il sorpasso (10-9) ad opera di Cannella poi annullato da Gianazza a metà del quarto tempo.

Una gara segnata dalla brutalità per Gitto, che colpisce al volto Hallock dopo 120 secondi di gioco sul risultato di 1-1.

Zalanki dal dischetto tira sulla traversa e nei quattro minuti in inferiorità il Brescia tiene e passa in vantaggio. I biancocelesti faticano in attacco: la sveglia la suona Younger al quinto minuto con Del Basso nel pozzetto, ma Faraglia segna il 4-6 con l'uomo in più. A 15 secondi dalla sirena Di Fulvio si procura un rigore che Fondelli trasforma per il 5-6 di metà gara.

Cannella da posizione 4 fa 8-8 dopo 18 secondi del quarto tempo, Irving da posizione 2 supera Del Lungo, sostituito da Negri. Botta e risposta continuo e Pro Recco che pareggia con Presciutti sul primo palo e va avanti grazie a Cannella, che ruba palla e si invola davanti a Tesanovic freddandolo (10-9).

Il vantaggio però dura un minuto e mezzo perché Gianazza schiaccia sul secondo palo il 10-10 in superiorità che non cambierà più fino alla sirena. Dai rigori i lombardi segnano tutti i rigori, per i detentori del titolo sbaglia Fondelli.





