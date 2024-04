Fiorello, Amadeus lascia Rai e va al Nove, a me nessuna offerta

"Amadeus lascia la Rai e va al Nove": l'annuncio è di Fiorello, che anche oggi a Viva Rai2! torna sul tema del giorno dopo aver letto un comunicato ufficiale, chiaramente ironico, della Rai, firmato anche dai vertici del passato, da Carlo Fuortes a Fabrizio Del Noce, sul divorzio dal conduttore di Affari Tuoi da Viale Mazzini.

"L'ho detto a Roberto Sergio, a Giampaolo Rossi, se dovete fare il comunicato che annuncia quello che dovete annunciare...

Io so cose che non ce la faccio più a stare zitto. Lo dico adesso. Amadeus, o mi chiami e mi blocchi, sennò dico tutto", esordisce lo showman brandendo l'enorme busta con il logo della Rai. Poi legge il comunicato: "Oggetto: sono sempre i migliori che se ne vanno. La comunicazione è relativa alle indiscrezioni che vogliono uno dei più noti volti emigrare verso il canale 4 + 5, archiviata con la sigla in codice 'Ama non si ama". La Rai, forte della sua pluriennale storia, esprime ringraziamento per il lavoro svolto con impegno, abnegazione, fatturazione, e per gli ottimi risultati che può iniziare a sognarseli nel canale radice quadrata di 81. Alla luce del contratto in scadenza e delle offerte avanzate dal canale 3 per 3, non esclude la separazione consensuale a chiede di restituire entro mezzanotte tutti i pacchi di Affari Tuoi che si è portato a casa. La Rai esprime tantissimi auguri al futuro conduttore del canale 8 + 1 , cos' tanti che sicuramente il signor Amedeo si starà dando una toccatina ai suoi 'soliti ignoti'. Ancora auguri e nove di questi giorni".

Fiorello commenta anche le indiscrezioni sulla possibilità che anche lui passi a Discovery: "A me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano". E in apertura di puntata: "Ho il contratto blindato col mio divano.

Addirittura mia madre mi ha chiesto 'dove minchia è questo Nove?'". Già nella serata di ieri Fiorello aveva commentato i rumors, diventati virali, smentendoli su X a modo suo: "Ancora??? Ma la volete finire?? Io andrò su Raitre!".

A Viva Rai2! c'è spazio anche per un riferimento al futuro di Sanremo: ""Le autostrade sono spianate. Carlo è stato contattato per #Sanremo2025, ci sta pensando. Da oggi sicuramente sarà sì. Posso dire la mia? Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro" .



