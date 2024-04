Porto Spezia a Miami, Montaresi "siamo in forte espansione"

"L'avvio del cantiere del nuovo molo crociere è oggi una realtà, con la previsione di conclusione dei lavori nel giugno 2026, che permetterà agli armatori di programmare nuovi accosti a partire dalla stagione 2027". È un porto in forte espansione quello della Spezia, non solo dal punto di vista commerciale con l'investimento di 232 milioni del Gruppo Contship sul nuovo terminal, ma anche crocieristico. Al nuovo molo elettrificato, con un investimento complessivo di quasi 50 milioni di cui 30 dal Pnrr, seguirà la realizzazione della stazione crocieristica a cura di Msc, Costa Crociere, Royal Caribbean per un investimento di 41 milioni di euro. "Il cold ironing sul Molo Garibaldi sarà operativo nel 2025, e rappresenterà un vero vantaggio competitivo. A ciò si aggiungerà anche l'elettrificazione del nuovo molo su Calata Paita, insieme all'opportunità di potere accogliere sempre più navi alimentate a lng. Inoltre, stanno progredendo i nuovi waterfront della Spezia e di Marina di Carrara, che permetteranno di valorizzare ulteriormente le due destinazioni".

Lo ha confermato il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi, nell'ambito del Seatrade Cruise Global, la fiera crocieristica più importante al mondo che si è appena chiusa a Miami.

L'Authority spezzina ha partecipato alla collettiva di Assoporti, Cruise Italy, inaugurata dal viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. La delegazione dell'ente è stata impegnata nella promozione delle destinazioni della Spezia e di Marina di Carrara. "Nel corso degli incontri di questi giorni, abbiamo promosso le opportunità già oggi offerte dalla Spezia e Marina di Carrara - ha detto Montaresi -, che riscontrano sempre grande apprezzamento. Nel 2023 gli operatori ci avevano sollecitato perché i progetti in corso venissero velocizzati. E quest'anno abbiamo ottenuto positivi riscontri grazie all'accelerazione impressa allo sviluppo del settore crociere nei due scali". I prossimi saranno anni cruciali. "Le compagnie hanno dimostrato la loro soddisfazione circa il servizio reso in questi anni - ha aggiunto il direttore del terminal crociere Daniele Ciulli, di Spezia & Carrara Cruise Terminal -, cui è stato riconosciuto un alto livello di eccellenza. Molto interesse ha suscitato anche Marina di Carrara che, una volta terminati i lavori, diverrà una destinazione molto appetibile anche per navi di maggiori dimensioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA