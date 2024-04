Pallanuoto, la final eight di Coppa Italia sbarca a Genova

Pro Recco, Rari Nantes Savona, Iren Genova Quinto, Pallanuoto Trieste, C.C. Ortigia, Check Up Rari Nantes Salerno, C.N. Posillipo e A.N. Brescia. Sono le otto squadre che da venerdì 12 a domenica 14 aprile, presso la vasca 'Marco Paganuzzi' all'interno del complesso delle piscine di Albaro a Genova, si contenderanno la Coppa Italia di pallanuoto maschile al termine della Final Eight. La manifestazione è inserita nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Domenica l'appuntamento clou con la finale di Coppa Italia su Rai Sport.

"Sono certo che sarà un'organizzazione strepitosa come nelle recenti edizioni, un momento di grande pallanuoto e di aggregazione per il movimento anche perché la formula coinvolge ben otto società di serie A1. - commenta il commissario tecnico della nazionale Alessandro Campagna nel corso della presentazione - Mi aspetto partite interessanti, da cui trarre indicazioni rilevanti per il prosieguo della stagione che culminerà con le Olimpiadi dove il Settebello arriva da vice campione del mondo e, dunque, con ambizioni importanti".

"Per il terzo anno consecutivo sarà l'Iren Genova Quinto, con il presidente Giorgio Giorgi e tutto il suo staff a curare la regia di questo importante appuntamento che rafforza ulteriormente il rapporto tra la nostra amministrazione e la Federazione italiana nuoto con cui prosegue il dialogo per lo sviluppo delle attività natatorie su tutto il territorio cittadino", dichiara l'assessore allo Sport e agli Impianti sportivi del Comune di Genova Alessandra Bianchi.

"Le finali di Coppa Italia sono il primo evento importante a livello italiano di una stagione entusiasmante: - sottolinea l'assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro - Mondiali ed Europei ci sono già stati, ma a breve poi arriveranno le fasi finali del campionato e delle coppe europee.

Il tutto prima delle Olimpiadi. Genova e la Liguria saranno il trampolino di lancio verso mesi intensi e mi auguro ricchi di soddisfazioni per tutti".



