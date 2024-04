Gratarola, nel 2025 trapianto di cuore al San Martino

La prospettiva di arrivare al trapianto di cuore all'Ospedale San Martino entro il 2025 e un aumento del 50% delle donazioni di organi in Liguria con un incremento di trapianti di fegato e reni nel primo trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Se ne è parlato oggi in Regione facendo il punto in vista della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. Dal 1982 in Liguria sono stati fatti 3320 trapianti di organi addominali, oltre 2300 di rene - più di 500 quelli pediatrici - e quasi un migliaio di fegato. La maggioranza dei riceventi è di sesso maschile, con età media di 59 anni, ma ci sono anche stati casi di ultrasettantenni, che grazie ai trapianti hanno aumentato l'aspettativa di vita.

"Il percorso di crescita dei trapianti di fegato da quando il centro al Policlinico San Martino è stato riaperto nel 2021 prosegue con successo - spiega l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - la donazione degli organi è un gesto culturale di grande generosità che richiede un lavoro medico preparatorio estremamente importante. Il prossimo obiettivo è il trapianto di cuore e siamo fiduciosi nel traguardare questo risultato entro il 2025". Un'attività aiutata dal dialogo costante e diretto con i coordinamenti locali dei vari Ospedali e Asl dove si effettuano accertamenti di morte e trapianti. "Dalla prima riunione del novembre 2023 ad oggi, si è assistito ad un netto incremento non solo delle segnalazioni ma anche e soprattutto dei trapianti effettuati - spiega Alessandro Bonsignore, coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Liguria - che, paragonati ai quattro mesi dell'anno precedente, registrano un incremento di oltre il 50%. Parallelamente, la valorizzazione di aspetti quali la comunicazione sta facendo registrare una sensibile riduzione delle opposizioni degli aventi diritto, scese in questi mesi al 17% rispetto al dato precedente che era pari al 45%. Siamo fiduciosi che, continuando in questa direzione, si possa ancora migliorare e portare la Liguria ai vertici del panorama nazionale".

"In materia di attività di trapianto di organi - aggiunge Enzo Andorno, Direttore Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti d'Organo Ospedale Policlinico San Martino - guardiamo al futuro puntando a una implementazione dell'attività di trapianto di rene da donatore vivente espandendo la tecnica di prelievo mininvasivo robotico e all'allargamento della collaborazione con l'Istituto Gaslini anche per l'attività di trapianto di fegato pediatrico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA