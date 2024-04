Pugilato: il 4 maggio a Genova il Tricolore dei Supermedi

Il 4 maggio al Fiumara Stadium di Genova, in occasione della 'Genova Boxing Night', si svolgerà il match valido per il titolo italiano dei pesi Supermedi. Il campione in carica Leonardo "Laghino" Balli (8-1-2), metterà in palio il titolo contro Ervis Lala (8-0-1), albanese di nascita ma trasferitosi a Genova all'età di 11 anni, suo sfidante ufficiale al primo match con titolo in palio.

Per Balli, appartenente al team Rosanna Conti Cavini, sarà la seconda difesa della cintura tricolore conquistata nel settembre 2023 battendo per Kot alla prima ripresa Simone Bicchi e poi difeso a gennaio contro Ignazio Crivello, travolto in due riprese.

La riunione di Genova sarà organizzata dal Team Magnesi e dalla A&B Events di Alessandra Branco che gestiscono la carriera di Lala.



