Calcio: Samp; Pirlo, 'a Palermo per dare continuità'

L'allenatore Andrea Pirlo suona la carica dopo il filotto di quattro vittorie consecutive per la sua Sampdoria. "Abbiamo voglia di confermare quello che stiamo facendo di positivo in questo momento. Adesso il nostro obiettivo è quello di dare continuità ai risultati perché sappiamo che le squadre che sono dietro corrono e quindi non possiamo sbagliare questo appuntamento", sottolinea. Il Palermo? "Ha cambiato allenatore, come sempre accade ci sarà entusiasmo", prevede.

Il modulo sarà quello con la Ternana col 3-5-1-1 con Borini che potrebbe giocare dal primo minuto alle spalle del bomber De Luca reduce dalla tripletta con la Ternana. Mentre in difesa tornerà il sudamericano Facundo Gonzalez che ha scontato il turno di squalifica. Ancora acciaccato Piccini, infatti il difensore ha un problema alla caviglia. Per l'attaccante Esposito previsto rientro in gruppo la prossima settimana.

A Palermo potrebbe scoccare poi l'ora di Pedrola, fermo da ottobre. "Si è allenato in gruppo, ha fatto gli ultimi controlli e sono stati positivi, lui sta bene come gli altri attaccanti. - spiega - Con la Ternana ad esempio sono entrati Borini e Alvarez, vuol dire che in base alle partite che andremo a fare ci sarà spazio per tutti".

Pirlo avverte la sua squadra: "mi aspetto un ambiente caldo come sempre a Palermo in un grande stadio. Ci sarà pressione, perché i progetti all'inizio erano importanti ma resta una squadra attrezzata per fare il salto di categoria. Hanno tante scelte e chi giocherà potrà giocare ad alto livello. Sappiamo che andiamo in uno stadio difficile ma siamo abituati a giocare sotto pressione e sono fiducioso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA