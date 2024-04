Toti, 'Euroflora 2025 grande vetrina per il florovivaismo'

"Euroflora è un grande classico delle manifestazioni genovesi e sì è inserita a pieno titolo nei grandi eventi di cui la città, nel corso degli anni, è diventata sempre più protagonista. Dopo le edizioni di straordinario successo ai Parchi di Nervi, di cui l'ultima inaugurata dal principe Alberto di Monaco, presto ritroverà la sua tradizionale cornice alla Fiera del Mare, nel rinnovato Waterfront che sarà pronto per il suo ritorno: sono certo che sarà un'edizione ancora più bella delle precedenti". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, intervenuto questa mattina a Palazzo Tursi per la presentazione dell'edizione 2025 di Euroflora.

"Questa grande manifestazione è anche una vetrina d'eccezione per un settore, quello del florovivaismo, che per l'Italia vale miliardi, dato che siamo il secondo Paese produttore in Europa e la seconda nazione per commercializzazione. In Liguria il settore vale circa mezzo miliardo e conta 15mila addetti: ospitare Euroflora - ha concluso - significa anche dare un sostegno alle nostre imprese".



