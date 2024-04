Tennis: Marrakech, Fognini batte n.1 torneo Djere e va ai quarti

Dopo Sonego e Berrettini, anche Fabio Fognini accede ai quarti di finale del torneo di Marrakech in Marocco. In chiusura di programma il 36enne di Arma di Taggia, n.100 Atp, promosso dalle qualificazioni ha vinto in tre set 7-6, 2-6, 6-4, la sfida con il serbo Laslo Djere, n.34 del ranking e prima testa di serie del torneo. Il tennista ligure gioca una delle migliori partite dell'ultimo periodo ed entra tra i migliori 8 del torneo ATP 250 sulla terra marocchina.

Affronterà il russo Pavel Kotov, 68 del ranking: tra i due non ci sono precedenti.



