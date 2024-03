Diga Genova, Bucci 'l'intervento del Mit ci conforta'

"L'intervento del ministro delle Infrastrutture a tutela di un'opera fondamentale per Genova e per tutto il Nord Ovest del Paese come la nuova diga ci conforta". Così il sindaco di Genova e commissario per la realizzazione dell'opera Marco Bucci commenta la presa di posizione del Mit contro le osservazioni dell'Anac sull'iter dell'appalto per la nuova diga foranea del porto di Genova.

"Stiamo parlando di un'opera strategica per l'economia del mare, e non solo, inserita nel Pnrr dal Governo Draghi e che aveva trovato sostegno anche dal ministro delle Infrastrutture del Pd Paola De Micheli all'epoca del Governo Conte. - ricorda Bucci - La diga va realizzata in tempi certi e definiti, stiamo lavorando nell'interesse dei genovesi e degli italiani". "La presa di posizione netta assunta dal governo ci spinge a procedere con vigore per rispettare costi e tempi", conclude.





